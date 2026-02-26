Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 11:20

Надоела возня с дрожжевым тестом? Печем ленивый и вкусный лимонный пирог

Ленивый лимонный пирог Ленивый лимонный пирог Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дрожжевое тесто требует времени и терпения, а этот пирог решает все проблемы. Он замешивается за 5 минут, выпекается за 15 и исчезает со стола за 10. Получается нежный, влажный кекс с ароматной цитрусовой ноткой — идеально к чаю или кофе без лишних хлопот.

В глубокой миске растопите 100 г сливочного масла, дайте ему немного остыть. Добавьте 3 яйца, 150 г сахара и щепотку соли. Взбейте венчиком до легкой пены. Просейте 200 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и вмешайте в жидкую смесь до однородности. С одного лимона снимите цедру на мелкой терке и выжмите сок (около 50 мл). Добавьте цедру в тесто, перемешайте.

Форму для выпечки (примерно 20 см) смажьте маслом, вылейте тесто. Выпекайте 15–20 минут при 180°C до легкой румяности. Пока пирог горячий, пропитайте его лимонным соком, смешанным с 1 ст. л. сахара — он впитается и создаст ту самую влажную текстуру. Дайте остыть в форме, затем посыпьте сахарной пудрой.

  • Совет: добавьте в тесто 1 ч. л. лимонного экстракта или еще немного цедры — пирог станет еще ароматнее.

Пирог с капустой и яйцом, который часто готовили на Масленицу: попробуйте повторить дома!

лимон
выпечка
рецепт
пироги
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
