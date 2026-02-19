Зимняя Олимпиада — 2026
Пирог с капустой и яйцом на Масленицу — готовим сытную классику за 40 минут

Масленица — это не только блины. В старину на праздничной неделе пекли и сытные пироги с начинками, чтобы накормить семью перед Великим постом. Пирог с капустой и яйцом — один из таких рецептов: простое дрожжевое тесто, сочная тушеная капуста и вареные яйца создают идеальное сочетание.

Первым делом займемся тестом: в 250 мл теплого молока растворите 1 ст. л. сахарного песка и 1 ч. л. сухих дрожжей. Оставьте на 10 минут, пока не появится пена. Вбейте туда яйцо, добавьте 2 ст. л. подсолнечного масла и чуть-чуть соли. Осторожно всыпьте 400 г просеянной муки, замесите мягкое эластичное тесто. Накройте полотенцем и оставьте в тепле на полчаса минимум, пока не увеличится вдвое.

Пока тесто подходит, займитесь начинкой. Половину 500 г капусты нарубите тонкой соломкой. Спассеруйте мелко нарезанную луковицу, закиньте к ней капусту. Тушите на среднем огне 15–20 минут, помешивая, пока капуста не станет мягкой. Посолите, поперчите. Отдельно сварите 3 яйца вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Смешайте с капустой, добавьте пучок рубленого укропа.

Когда тесто подойдет, поделите его на два куска, один чуть больше, второй — поменьше. Первую часть раскатайте и переложите в форму, создавая бортики. Не забудьте заранее смазать ее маслом! Второй кусок тоже раскатайте, накройте им пирог, хорошенько защипните края. Сверху надо сделать небольшой прокол для выхода пара. Смажьте пирог взбитым желтком.

Выпекайте где-то полчаса при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте теплым со сметаной или просто так.

  • Совет: для сочности добавьте в начинку 50 г сливочного масла, нарезанного кубиками, — оно растает и пропитает капусту.

