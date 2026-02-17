Блинная роскошь: готовим домашний чизкейк с творожным кремом — тает во рту

Если вы устали от классических тортов, этот десерт станет настоящим открытием. Тонкие домашние блины в сочетании с воздушной сырной начинкой создают текстуру, которая напоминает дорогое ресторанное пирожное, но готовится в разы проще.

Для начала приготовьте основу из 12–15 ваших любимых тонких блинов по любому привычному рецепту. Главное, чтобы они были остывшими и не слишком жирными. Сделайте нежный крем: возьмите 500 г сливочного творожного сыра и смешайте его с 150 мл жирных сливок 33%. Всыпьте 100 г сахарной пудры, добавьте 1 ч. л. ванильного сахара и взбейте массу миксером до состояния густых пиков. Для стабилизации десерта можно добавить 10 г заранее распущенного в воде желатина, но если сыр плотный, можно обойтись и без него.

Возьмите разъемную форму диаметром 20 см и застелите дно пергаментом. Выложите 3 блина внахлест так, чтобы они закрывали дно и бортики, свисая наружу. Смажьте дно 2 ст. л. крема, накройте еще одним блином и продолжайте чередовать слои, пока не используете весь крем и блины. Последним слоем заверните свисающие края внутрь, формируя ровный бортик. Уберите готовый торт в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на целую ночь. Перед подачей украсьте верх чизкейка 100 г свежих ягод или полейте шоколадной глазурью.

Совет: чтобы десерт выглядел эффектнее на срезе, добавьте в один из слоев крема 50 г мелко нарезанной клубники или тертый шоколад.

