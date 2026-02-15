Зимняя Олимпиада — 2026
Зерно здоровья: как сварить идеальное киноа — секрет рассыпчатости

Зерно здоровья: как сварить идеальное киноа — секрет рассыпчатости Зерно здоровья: как сварить идеальное киноа — секрет рассыпчатости Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие обходят киноа стороной из-за специфического привкуса, но все дело в правильной подготовке. Рассказываем, как превратить обычные зерна в рассыпчатый деликатес с тонким ореховым ароматом.

Что такое киноа?

Киноа — это не злак, а семена растения, родственного лебеде. Главный козырь крупы — полный набор незаменимых аминокислот и вдвое больше белка, чем в рисе. Вареное киноа напоминает нечто среднее между булгуром и манкой с легким ореховым привкусом. Оно не содержит глютен, поэтому подходит почти всем.

  • Факт: киноа содержит все девять незаменимых аминокислот, что делает его уникальным растительным источником полноценного белка.

Как приготовить киноа?

Возьмите 200 г киноа любого цвета и первым делом тщательно промойте крупу под холодной проточной водой. Используйте для этого сито с очень мелкими ячейками, иначе мелкие зернышки просто уплывут в раковину. Разогрейте сухую кастрюлю с толстым дном и выложите туда влажное зерно. Постоянно помешивайте его лопаткой в течение 2 минут, пока не почувствуете легкий запах жареных орехов. Влейте в кастрюлю 400 мл горячей воды или овощного бульона, чтобы соблюсти пропорцию один к двум. Добавьте 0,5 ч. л. морской соли и 1 ст. л. оливкового масла для идеальной текстуры.

Доведите жидкость до кипения, убавьте огонь до минимума и плотно закройте крышку. Томите крупу ровно 15 минут, пока вся вода полностью не впитается в зерна. Не открывайте крышку и не перемешивайте массу в процессе варки.

Когда время выйдет, снимите кастрюлю с плиты, накройте ее чистым кухонным полотенцем и дайте гарниру отдохнуть еще 5 минут. В самом конце аккуратно взбейте готовую крупу обычной вилкой, чтобы разделить зернышки. Теперь ваше киноа готово стать основой для сытного салата или отличным дополнением к рыбе и овощам.

Что приготовить с киноа?

  • Сладкий завтрак: смешайте киноа с медом, ягодами и корицей.

  • Салат: добавьте к остывшей крупе авокадо, руколу, вяленые томаты и лимонный сок.

  • Вегетарианские котлеты: соедините киноа с нутовым пюре, луком и специями, обжарьте.

Совет: чтобы киноа никогда не горчило, обязательно промывайте его очень тщательно, пока вода не станет абсолютно прозрачной.

Что такое хрущевское тесто и почему вам стоит его приготовить? Читайте у нас на сайте.

Анастасия Фомина
А. Фомина
