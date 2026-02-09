Зимняя Олимпиада — 2026
По стакану манки и кефира: пеку и пеку, а семья всё ест и ест — невероятный манник с корицей и лимоном

Этот манник шикарен для домашних чаепитий. Минимум продуктов, никаких сложных техник — а результат всегда радует. Пирог получается мягким, влажным, с тонким ароматом корицы и свежей лимонной ноткой. Его можно печь хоть каждый день — не надоедает совсем. Секрет вкуса — в сочетании манки, кефира, цедры и сочной лимонной мякоти. Благодаря этому манник выходит особенно нежным и ароматным.

Ингредиенты: манка — 1 стакан, кефир — 1 стакан, яйца — 2 шт., сахар — ½ стакана, мука — 2 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., корица — ½ ч. л., лимон — 1 шт. (цедра и мякоть), ваниль — по желанию, сливочное масло — для формы.

Приготовление: манку смешиваем с кефиром и оставляем на 20–30 минут, чтобы она хорошо набухла. В отдельной миске слегка взбиваем яйца с сахаром. Соединяем яичную смесь с манкой. Добавляем муку, разрыхлитель, корицу и ваниль. С лимона снимаем цедру, выжимаем немного сока, а мякоть мелко нарезаем и тоже добавляем в тесто. Всё тщательно перемешиваем до однородности. Форму смазываем маслом, выливаем тесто и разравниваем. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут до золотистой корочки. Готовность проверяем шпажкой — она должна выходить сухой.

Ранее мы делились рецептом мини-курников на ужин. Мягкое тесто на кефире и сочная начинка — уютный аромат на весь дом.

манная крупа
манник
лимон
корица
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
