Вместо сырников делаю пирог на сковороде — с ним не надо стоять у плиты: вылил тесто и закрыл крышкой

Вместо сырников из творога делаю пирог на сковороде — с ним не надо стоять у плиты! Идеальный десерт для тех, у кого нет духовки или просто лень ее включать. Рецепт простейший — вылил тесто и закрыл крышкой на 20 минут.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 300 г творога, 2 яйца, 3-4 ст. л. сахара, 4 ст. л. муки, 0,5 ч. л. соды (погасить уксусом), щепотка соли, ванилин, сливочное масло для сковороды.

Как приготовить

Творог разомните вилкой с яйцами и сахаром. Добавьте соль, ванилин, соду и муку, тщательно перемешайте до однородности. Тесто должно быть консистенции густой сметаны. Сковороду с толстым дном смажьте сливочным маслом и разогрейте. Вылейте тесто, накройте крышкой и жарьте на самом медленном огне 15 минут. Когда верх схватится, аккуратно переверните пирог на тарелку и верните в сковороду поджаренной стороной вверх. Жарьте без крышки еще 5 минут до румяности.

Ранее стало известно, как приготовить пышный пирог с творогом на кефире — настолько мягкий, что можно есть губами.