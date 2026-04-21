Суд вынес приговоры по делу о хищении при ремонте в патриаршей резиденции

Суд приговорил к длительным срокам двоих виновных в хищении при ремонте в храме

Солнцевский районный суд города Москвы приговорил за мошенничество к восьми и девяти годам колонии Елену Ладыгину и Михаила Хорошева, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Отмечается, что они украли около 600 млн рублей при ремонте храма Спаса Преображения в Переделкино, который находится на территории Подворья патриарха Московского и всея Руси.

Солнцевский районный суд города Москвы 17 апреля 2026 года признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы, Ладыгину Елену Владимировну и Хорошева Михаила Анатольевича, — говорится в сообщении.

Оба были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы. Суд назначил им сроки лишения свободы, а также Ладыгина была оштрафована на 500 тыс. рублей, а Хорошев — на 700 тыс. рублей. Общий ущерб от их преступления составил более 600 млн рублей, которые были взысканы солидарно с обоих осужденных в пользу потерпевших.

Ранее суд принял решение по делу экс-главы Роснано Анатолия Чубайса. Суд взыскал с него и шести экс-менеджеров Роснано более 5 млрд рублей.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
