Экс-глава «Пантеона защитников Отечества» обеднеет на 500 млн рублей

Красногорский городской суд взыскал с бывшего руководителя мемориала «Пантеон защитников Отечества» Вячеслава Филиппова, его супруги и сообщника — предпринимателя Олега Суворова — имущество и деньги на общую сумму более 500 млн рублей, передает ТАСС. Утверждается, что они нарушили запреты и ограничения, установленные антикоррупционным законодательством.

Суд постановил исковые требования Генпрокуратуры к Филиппову, Филипповой и Суворову удовлетворить, — сказано в решении.

Басманный районный суд Москвы арестовал Филиппова по подозрению в получении взятки в виде автомобиля от Суворова — владельца компании ООО «ПСС», специализирующейся на установке памятников и прочих металлоконструкций. Речь идет о Volkswagen стоимостью 2 млн рублей. Сам Филиппов утверждает, что заплатил за эту машину собственные средства.

Ранее восемь лет колонии получил бывший заместитель начальника управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу за получение взятки в особо крупном размере. Суд также назначил ему штраф в размере 30 млн рублей.