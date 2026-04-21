Политолог оценил перспективы переговоров Ирана и США

В ходе переговоров США и Ирана Исламская Республика может потребовать разблокировки Ормузского пролива, заявил argumenti.ru политолог и историк Вадим Мингалев. Он отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп в свою очередь может потребовать, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия.

Политолог подчеркнул, что реальная военная эскалация маловероятна из-за высоких рисков для США и международного давления. По его мнению, в дальнейшем возможны периоды эскалации, чередующиеся переговорами.

Мингалев отметил, что Иран настроен на долгое противостояние и сможет выдержать экономические санкции. По его словам, решающую роль в предотвращении конфликта может сыграть Россия.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что достижение договоренности между Ираном и США, близкой по параметрам к Совместному всеобъемлющему плану действий, станет успехом нынешнего переговорного процесса. Такое соглашение было достигнуто в 2015 году.