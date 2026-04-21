Лавров раскрыл, что можно будет считать успехом в переговорах США и Ирана Лавров: возвращение Ирана и США к параметрам СВПД 2015 года будет успехом

Достижение договоренности между Ираном и США, близкой по параметрам к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), станет успехом нынешнего переговорного процесса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Соглашение было достигнуто в 2015 году, напоминает РИА Новости.

Если по итогам нынешних усилий переговорщиков, которые мы поддерживаем, и иранских, и американских переговорщиков удастся вырулить на что-то приближенное к той самой договоренности 2015 года, я думаю, это будет уже большим успехом, — сказал глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи, что важно удержать режим перемирия и не дать вспыхнуть вооруженному конфликту в ближневосточном регионе. Со своей стороны, Аракчи изложил Лаврову позицию Тегерана относительно нарушений режима прекращения огня, допущенных Соединенными Штатами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о перемирии с Ираном вряд ли будет пролонгировано. Американский лидер также подчеркнул: Вашингтон не снимет блокаду с Исламской Республики до тех пор, пока с ней не будет заключена полноценная сделка.