21 апреля 2026 в 11:00

Мед и сметану в блендер — и через 20 минут рулет «Облако» с черносливом и орехами: нежнее, чем в кофейне

Беру мед, сметану и муку — и за 20 минут пеку рулет, который получается мягким, нежным, с приятной кислинкой от чернослива и хрустом орехов. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: эластичный медовый корж, пропитанный нежным сметанно-творожным кремом, а внутри — сочный чернослив и хрустящие грецкие орехи.

Рулет не трескается, сворачивается идеально и становится еще вкуснее на следующий день. Для приготовления вам понадобится: для теста — 120 г меда, 70 г сахара, 50 г сливочного масла, 70 г сметаны 20%, 1/2 чайной ложки соды, яйцо, 150 г муки, щепотка соли; для крема — 400 г сметаны 20%, 100 г творожного сыра, 50 г сахарной пудры; для начинки — горсть чернослива, горсть грецких орехов.

В кастрюле растопите мед, сахар и масло. Добавьте сметану с содой, проварите 2 минуты. Остудите до тепла, добавьте яйцо и муку, замесите тесто. Раскатайте на противне с бумагой, выпекайте при 180 °С 5–8 минут. Горячий корж переверните, снимите бумагу. Для крема взбейте сметану, сыр и пудру. Смажьте корж кремом, посыпьте рубленым черносливом и орехами, сверните рулет. Обмажьте кремом, посыпьте крошкой. Уберите в холодильник на несколько часов. Этот рулет — настоящая палочка-выручалочка.

Проверено редакцией
Прохожу по фаршу скалкой — и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Беру консервы тунца, яйцо и майонез — и в лаваш. Бюджетный рулет для завтрака — уплетают за обе щеки
Пачка творога и горсть орехов — через 20 минут пью чай с хрустящими косичками: просто и вкусно
Творожный мусс с ягодами — мое секретное оружие для идеального десерта. Делюсь рецептом-минуткой
Вместо скучных блинчиков — эти яблочные штучки: хрустящие снаружи, сочные внутри. Не шарлотка, нежнее и проще
Мария Левицкая
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
