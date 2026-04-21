Мед и сметану в блендер — и через 20 минут рулет «Облако» с черносливом и орехами: нежнее, чем в кофейне

Мед и сметану в блендер — и через 20 минут рулет «Облако» с черносливом и орехами: нежнее, чем в кофейне

Беру мед, сметану и муку — и за 20 минут пеку рулет, который получается мягким, нежным, с приятной кислинкой от чернослива и хрустом орехов. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: эластичный медовый корж, пропитанный нежным сметанно-творожным кремом, а внутри — сочный чернослив и хрустящие грецкие орехи.

Рулет не трескается, сворачивается идеально и становится еще вкуснее на следующий день. Для приготовления вам понадобится: для теста — 120 г меда, 70 г сахара, 50 г сливочного масла, 70 г сметаны 20%, 1/2 чайной ложки соды, яйцо, 150 г муки, щепотка соли; для крема — 400 г сметаны 20%, 100 г творожного сыра, 50 г сахарной пудры; для начинки — горсть чернослива, горсть грецких орехов.

В кастрюле растопите мед, сахар и масло. Добавьте сметану с содой, проварите 2 минуты. Остудите до тепла, добавьте яйцо и муку, замесите тесто. Раскатайте на противне с бумагой, выпекайте при 180 °С 5–8 минут. Горячий корж переверните, снимите бумагу. Для крема взбейте сметану, сыр и пудру. Смажьте корж кремом, посыпьте рубленым черносливом и орехами, сверните рулет. Обмажьте кремом, посыпьте крошкой. Уберите в холодильник на несколько часов. Этот рулет — настоящая палочка-выручалочка.

