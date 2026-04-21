21 апреля 2026 в 12:26

В Польше раскрыли решение Варшавы по самолету Фицо

РИА Новости: Польша не разрешит пролет самолета Фицо в Москву

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Польша с наибольшей долей вероятности не разрешит пролет над своей территорией самолета словацкого премьер-министра Роберта Фицо, который собирается в Москву, заявил РИА Новости источник в польских дипломатических кругах. По его словам, авиационное движение через польско-российскую и польско-белорусскую границу не осуществляется.

Заявка на пролет самолета премьера Словакии формально рассматривается, <...> но никто не намерен давать такого разрешения. Его не будет на 100%, — отметил информатор.

Ранее сообщалось, что Фицо может прилететь в Россию ко Дню Победы сразу тремя способами. Один из маршрутов пролегает через Венгрию и Румынию, второй — через Австрию, Италию, Средиземное море и Турцию. Третий путь проходит через Польшу и Германию.

До этого стало известно, что Литва и Латвия уведомили словацкую сторону о запрете на пролет самолета Фицо в РФ через свое воздушное пространство. При этом аналогичная ситуация складывалась и в прошлом году, когда премьер посещал Москву для участия в параде в честь 80-летия Великой Победы.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
