19 апреля 2026 в 12:29

В ЕС рассказали, как Фицо может долететь до Москвы в обход Прибалтики

ТАСС: у Фицо есть три способа прилететь в Москву на День Победы

Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может прилететь в Москву ко Дню Победы тремя способами, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Европейского союза. Один из маршрутов проходит через Венгрию и Румынию, а далее — над Черным морем.

Для полета в Москву есть еще минимум три маршрута, единственным неудобством которых является лишь увеличенное время в пути, — говорится в сообщении.

В качестве второго маршрута предлагается полет над Австрией, Италией, Средиземным морем и Турцией. Третий путь проходит через Польшу, Германию, а дальше — через Балтийское море.

Ранее Фицо сообщил, что Литва и Латвия уведомили словацкую сторону о запрете на пролет его самолета в Москву через свое воздушное пространство. Аналогичная ситуация складывалась и в прошлом году, когда политик посещал Москву для участия в параде в честь 80-летия Великой Победы.

До этого стало известно, что президент Абхазии Бадра Гунба посетит Москву 9 мая для участия в Параде Победы по приглашению президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что участие в этом торжественном мероприятии является выражением уважения к Героям Великой Отечественной войны.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
«Эффект домино»: Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

