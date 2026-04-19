В ЕС рассказали, как Фицо может долететь до Москвы в обход Прибалтики ТАСС: у Фицо есть три способа прилететь в Москву на День Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может прилететь в Москву ко Дню Победы тремя способами, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Европейского союза. Один из маршрутов проходит через Венгрию и Румынию, а далее — над Черным морем.

Для полета в Москву есть еще минимум три маршрута, единственным неудобством которых является лишь увеличенное время в пути, — говорится в сообщении.

В качестве второго маршрута предлагается полет над Австрией, Италией, Средиземным морем и Турцией. Третий путь проходит через Польшу, Германию, а дальше — через Балтийское море.

Ранее Фицо сообщил, что Литва и Латвия уведомили словацкую сторону о запрете на пролет его самолета в Москву через свое воздушное пространство. Аналогичная ситуация складывалась и в прошлом году, когда политик посещал Москву для участия в параде в честь 80-летия Великой Победы.

До этого стало известно, что президент Абхазии Бадра Гунба посетит Москву 9 мая для участия в Параде Победы по приглашению президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что участие в этом торжественном мероприятии является выражением уважения к Героям Великой Отечественной войны.