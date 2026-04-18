Литва и Латвия пытаются помешать Фицо прилететь в Москву на 9 Мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети сообщил, что Литва и Латвия уведомили словацкую сторону о запрете на пролет его самолета в Москву через свое воздушное пространство. Визит политика в российскую столицу планируется для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Литва и Латвия нам уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву, — сказал он.

Фицо добавил, что для его борта будет проложен альтернативный маршрут. Аналогичная ситуация складывалась и в прошлом году, когда словацкий премьер также посещал Москву для участия в параде в честь 80-летия Великой Победы и проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В этом году Фицо вновь выразил готовность приехать в российскую столицу, подчеркнув, что рассматривает этот визит как возможность для укрепления идей защиты мира в условиях текущей военной напряженности.

Участие в торжествах в Москве, посвященных Дню Победы, подтвердил и бывший президент Республики Сербской Милорад Додик. Политик отметил, что его летний график включает несколько зарубежных поездок, в том числе визиты в Италию, Францию и Израиль.