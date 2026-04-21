В Госдуме выделили одну из серьезных проблем для бизнеса Депутат Говырин назвал патентный троллинг серьезной проблемой для бизнеса

Патентный троллинг представляет серьезную проблему для бизнеса, заявил NEWS.ru председатель экспертного совета при комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству депутат Алексей Говырин. По его словам, вопрос давления правовых механизмов на предпринимателей требует особого внимания.

Сегодня в составе совета 111 экспертов, в начале заседания наградили восемь из них за вклад в работу. Это руководители компаний и отраслевых объединений, представители регионов и бизнес-сообщества — люди с практическим опытом и реальным пониманием проблем малого и среднего бизнеса. На заседании обсудили дальнейшую работу по ключевым направлениям: платформенная экономика, торговля и услуги, туризм, сельское хозяйство и другие вопросы. Отдельно поднималась тема так называемого патентного терроризма — случаев, когда правовые механизмы используются для давления на бизнес. Такие вопросы требуют отдельной проработки, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что экспертный совет регулярно рассматривает предложения, собирает обратную связь и дорабатывает инициативы, определяя, какие из них могут стать законопроектами. По словам депутата, главная цель этой работы — превратить обсуждения проблем, поднятых бизнесом, в конкретные решения.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что основная цель поддержки малого и среднего бизнеса — снизить административные барьеры и защитить интересы предпринимателей при взаимодействии с крупными компаниями и банками. По его словам, государство продолжит работать над сокращением издержек и ограничений для МСП.