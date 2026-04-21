В Госдуме выделили одну из серьезных проблем для бизнеса

Патентный троллинг представляет серьезную проблему для бизнеса, заявил NEWS.ru председатель экспертного совета при комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству депутат Алексей Говырин. По его словам, вопрос давления правовых механизмов на предпринимателей требует особого внимания.
Сегодня в составе совета 111 экспертов, в начале заседания наградили восемь из них за вклад в работу. Это руководители компаний и отраслевых объединений, представители регионов и бизнес-сообщества — люди с практическим опытом и реальным пониманием проблем малого и среднего бизнеса. На заседании обсудили дальнейшую работу по ключевым направлениям: платформенная экономика, торговля и услуги, туризм, сельское хозяйство и другие вопросы. Отдельно поднималась тема так называемого патентного терроризма — случаев, когда правовые механизмы используются для давления на бизнес. Такие вопросы требуют отдельной проработки, — поделился Говырин.
Он подчеркнул, что экспертный совет регулярно рассматривает предложения, собирает обратную связь и дорабатывает инициативы, определяя, какие из них могут стать законопроектами. По словам депутата, главная цель этой работы — превратить обсуждения проблем, поднятых бизнесом, в конкретные решения.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что основная цель поддержки малого и среднего бизнеса — снизить административные барьеры и защитить интересы предпринимателей при взаимодействии с крупными компаниями и банками. По его словам, государство продолжит работать над сокращением издержек и ограничений для МСП.