21 апреля 2026 в 12:14

В Госдуме выделили одну из серьезных проблем для бизнеса

Патентный троллинг представляет серьезную проблему для бизнеса, заявил NEWS.ru председатель экспертного совета при комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству депутат Алексей Говырин. По его словам, вопрос давления правовых механизмов на предпринимателей требует особого внимания.

Сегодня в составе совета 111 экспертов, в начале заседания наградили восемь из них за вклад в работу. Это руководители компаний и отраслевых объединений, представители регионов и бизнес-сообщества — люди с практическим опытом и реальным пониманием проблем малого и среднего бизнеса. На заседании обсудили дальнейшую работу по ключевым направлениям: платформенная экономика, торговля и услуги, туризм, сельское хозяйство и другие вопросы. Отдельно поднималась тема так называемого патентного терроризма — случаев, когда правовые механизмы используются для давления на бизнес. Такие вопросы требуют отдельной проработки, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что экспертный совет регулярно рассматривает предложения, собирает обратную связь и дорабатывает инициативы, определяя, какие из них могут стать законопроектами. По словам депутата, главная цель этой работы — превратить обсуждения проблем, поднятых бизнесом, в конкретные решения.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что основная цель поддержки малого и среднего бизнеса — снизить административные барьеры и защитить интересы предпринимателей при взаимодействии с крупными компаниями и банками. По его словам, государство продолжит работать над сокращением издержек и ограничений для МСП.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

