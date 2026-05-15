Стало известно, когда Земля окажется максимально далеко от Солнца Земля окажется максимально далеко от Солнца 6 июля

Земля окажется максимально далеко от Солнца 6 июля, заявила РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская. По ее словам, расстояние от планеты до звезды составит 152,1 млн километров.

Земля пройдет афелий — наиболее удаленную точку своей орбиты — в 21 час по московскому времени 6 июля, — сказала Роменская.

Смена времен года происходит на Земле из-за того, что у планеты есть наклон оси вращения, отметила астроном. Она добавила, что изменение расстояния от Земли до Солнца не влияет на этот процесс.

