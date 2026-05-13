13 мая 2026 в 10:39

Названа дата новой магнитной бури

Магнитная буря накроет Землю из-за корональной дыры 15 мая

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Магнитная буря ожидается на Земле в пятницу, 15 мая, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Причиной станет крупная корональная дыра на Солнце. По данным ученых, область воздействия уже входит в сектор, направленный в сторону Земли.

Разойтись с ней вообще невозможно, и прогноз строится только вокруг силы воздействия, — говорится в сообщении.

Основной сценарий предполагает магнитные бури уровня G1-G2 (от слабого до среднего уровня). При этом ученые допускают, что с вероятностью 15% магнитосфера сохранится в спокойном или умеренно возмущенном состоянии.

Кроме того, Землю может задеть край плазменного облака, выброшенного Солнцем 10 мая. Также специалисты следят за активной областью 4436, где ранее уже произошли две мощные вспышки класса М. В РАН не исключили, что новый выброс энергии может произойти в ближайшие дни и пройтись прямым ударом по Земле.

Ранее стало известно, что вечером 13 апреля на Солнце был зафиксирован масштабный выброс плазмы, который не оказал заметного влияния на Землю. Активность произошла около 21:00 мск за правым краем солнечного диска. Основной поток заряженных частиц был направлен в сторону, противоположную земной орбите.

