Силуанов оценил слухи о повышении налогов в стране

Силуанов: повышение налогов для граждан не рассматривается

Министр финансов Антон Силуанов опроверг утверждения о планах повысить налоги и заморозить вклады. В беседе с РИА Новости он назвал их фейками. По словам главы Минфина, экономике сейчас требуются другие меры — создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей.

Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты, — заявил он.

Силуанов подчеркнул, что сегодня правительством ведется работа с расходной частью бюджета и готовятся предложения для повышения его сбалансированности ради макроэкономической устойчивости. По его словам, задача непростая, но она будет выполнена. Министр также добавил, что результаты охлаждения экономики уже проявляются.

Ранее юрист Александр Хаминский напомнил, что до 1 декабря 2026 года вкладчикам нужно будет уплатить налог с процентов по банковским депозитам за 2025 год. Дело в том, что с прошлого года процентный доход по банковским вкладам облагается НДФЛ. Для дохода до 2,4 млн рублей действует ставка 13%, а при превышении этой суммы — 15%.