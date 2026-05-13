Знакомые убитой в Финляндии россиянки отреагировали на трагедию

Знакомые 49-летней российской художницы Александры Хинтсала, тело которой нашли в квартире в Финляндии, признались в беседе с «КП-Петербург», что находятся в полном шоке от трагедии. По их словам, женщина была в браке с финном, ставшим одним из подозреваемых в убийстве, более 15 лет.

Муж Саши — писатель, он издал около 10 книг, в том числе романы и рассказы. Мы знаем [ее супруга] Микко как интеллигентного, умного и доброжелательного человека. То, что произошло, ни у кого не укладывается в голове. Это ужасная новость. Но выносить вердикты пока рано, нужно дождаться результатов расследования, — высказались знакомые.

Они уточнили, что во время отношений с финном у художницы родился сын, которому сейчас 13 лет. Как отметили знакомые семьи, они даже не предполагают, какой конфликт в этой паре мог привести к такой трагической развязке.

Ранее сообщалось, что в финском городе Котка убили художницу, приехавшую из России. По данным полиции Юго-Восточной Финляндии, трагедия произошла в ночь на 10 мая. Правоохранители задержали подозреваемого и провели допрос. По версии следствия, мужчина состоял с погибшей в отношениях.