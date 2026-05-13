Врач перечислила симптомы желчнокаменной болезни

Опоясывающая боль может быть симптомом желчнокаменной болезни, рассказала aif.ru врач-гастроэнтеролог, заведующая отделением дневного стационара МКНЦ имени А. С. Логинова ДЗМ, доктор медицинских наук Эльмира Селезнева. Она отметила, что сейчас средний возраст заболевания снижается.

Пик заболеваемости приходится на 60–70 лет, но в последнее время болезнь существенно помолодела. Заподозрить ее можно, когда после употребления жирной пищи болит в эпигастрии и в правом подреберье. Если же боль носит опоясывающий характер и сопровождается рвотой, значит, в воспалительный процесс вовлечена поджелудочная железа, — рассказала Селезнева.

Врач подчеркнула, что риск заболевания повышают многократные беременности, эстрогенсодержащие оральные контрацептивы и препараты для похудения. По ее словам, чаще болезнь возникает не у тех, кто может побаловать себя жирной едой, а у пациентов, которые часто прибегали к строгим диетам.

