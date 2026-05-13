13 мая 2026 в 12:24

Основателя детского отряда из Москвы заочно арестовали за педофилию

РИА Новости: основателя отряда «Надежда» Штейнберга арестовали за педофилию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Основателя московского детского отряда «Надежда» Ефима Штейнберга, которого ранее объявили в розыск, заподозрили в растлении детей, сообщает РИА Новости. Суд заочно арестовал его на два месяца. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Штейнберг — часть 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста), — сказано в сообщении.

Отряд «Надежда» действует с октября 1960 года. Ежегодно к отряду присоединяются более 100 детей в возрасте от 10 до 18 лет. Основателем и бессменным руководителем объединения более 60 лет был 81-летний Штейнберг. В настоящее время руководителем организации значится Андрей Белкин.

Ранее в Нигере 75-летний глава многодетного семейства предстал перед судом по обвинению в систематическом насилии над своей 14-летней внучкой. Педофил долгое время удерживал девочку в своей комнате, а когда она забеременела, то увез ее в подпольную клинику.

