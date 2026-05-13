Основателя детского отряда из Москвы заочно арестовали за педофилию

Основателя московского детского отряда «Надежда» Ефима Штейнберга, которого ранее объявили в розыск, заподозрили в растлении детей, сообщает РИА Новости. Суд заочно арестовал его на два месяца. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Штейнберг — часть 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста), — сказано в сообщении.

Отряд «Надежда» действует с октября 1960 года. Ежегодно к отряду присоединяются более 100 детей в возрасте от 10 до 18 лет. Основателем и бессменным руководителем объединения более 60 лет был 81-летний Штейнберг. В настоящее время руководителем организации значится Андрей Белкин.

