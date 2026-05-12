Психотерапевт ответил, что такое «синдром воскресной ломоты» Психотерапевт Вилков: люди заболевают в выходные на фоне активной работы

Когда человек активно работает во время болезни, симптомы начинают ярче проявляться в выходные, рассказал психотерапевт Алексей Вилков. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнул, что так называемый синдром воскресной ломоты возникает, так как организм активирует все ресурсы в будние дни.

Когда человек активно работает и параллельно с этим болеет, его организм активирует все доступные ресурсы, чтобы пережить рабочие будни, выполнить все задачи и оттянуть период болезни. Это происходит за счет усиленной работы головного мозга и вегетативной системы, а также чрезмерной выработки гормонов стресса, которые стимулируют организм блокировать недомогания. Но затем в выходные нервная система успокаивается, поэтому признаки болезни могут проявиться, — пояснил специалист.

