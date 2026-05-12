12 мая 2026 в 15:43

Психотерапевт ответил, что такое «синдром воскресной ломоты»

Психотерапевт Вилков: люди заболевают в выходные на фоне активной работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Когда человек активно работает во время болезни, симптомы начинают ярче проявляться в выходные, рассказал психотерапевт Алексей Вилков. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнул, что так называемый синдром воскресной ломоты возникает, так как организм активирует все ресурсы в будние дни.

Когда человек активно работает и параллельно с этим болеет, его организм активирует все доступные ресурсы, чтобы пережить рабочие будни, выполнить все задачи и оттянуть период болезни. Это происходит за счет усиленной работы головного мозга и вегетативной системы, а также чрезмерной выработки гормонов стресса, которые стимулируют организм блокировать недомогания. Но затем в выходные нервная система успокаивается, поэтому признаки болезни могут проявиться, — пояснил специалист.

Ранее HR-консультант Антонина Болгова заявила, что работодатели часто снижают ставку женщинам из-за опасений, что они уйдут в декретный отпуск. Так она прокомментировала информацию о максимальном за 13 лет гендерном разрыве в трудовых доходах россиян. По ее словам, девушки зарабатывают меньше мужчин даже на аналогичных руководящих должностях.

Здоровье
заболевания
болезни
работа
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

