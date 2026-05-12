Психолог объяснил, почему возникает гиперфиксация

Гиперфиксация необходима для защиты мозга, рассказал «Радио 1» клинический психолог Виталий Сидняев. Он отметил, что это механизм, который проявляется в сложных обстоятельствах.

Мир гиперфиксации дарит максимально уютное и безопасное пространство, в которое можно сбежать от суровой реальности, — рассказал Сидняев.

Психолог подчеркнул, что это не заболевание, а описание состояния. По его словам, часто оно сопутствует таким заболеваниям, как СДВГ, РАС или ОКР, однако специалист напомнил, что диагностировать то или иное заболевание может только профессионал.

Ранее врач-психиатр Артем Гилев рассказал, что число подростков с ментальными расстройствами увеличилось из-за демографической ситуации. Он отметил, что большее количество пациентов не означает, что школьники стали болеть чаще.