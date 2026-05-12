Стало известно место Зеленского в расследовании по делу Ермака Директор НАБУ Кривонос: Зеленский не фигурирует в расследовании по делу Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский не фигурирует в деле о легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом, где одним из фигурантов оказался бывший заместитель главы его офиса Андрей Ермак, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос. По его словам, которые приводит «Новости.LIVE», другие версии о принадлежности упоминаемого в деле имущества пока проверяются.

[Зеленский] не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования. Другие следственные версии о принадлежности того или иного имущества проверяются в рамках досудебного расследования, оно продолжается, — отметил Кривонос.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины намерена ходатайствовать об аресте Ермака. Как заявил глава ведомства Александр Якименко, вместе в этим предлагается назначить ему залог в размере 180 млн гривен (302,2 млн рублей).

До этого Ермак назвал абсолютно безосновательными предъявленные ему обвинения по делу о коррупции. Он увязал произошедшее с публичным давлением на следствие. Ермак подчеркнул, что сейчас вместе с адвокатами работает над материалами дела. Он добавил, что ничего не изменилось с ноября прошлого года, когда у него впервые прошли обыски.