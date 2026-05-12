«Юлечки не стало»: в возрасте 45 лет умерла сценарист «Склифосовского»

Умерла сценарист сериала «Склифосовский» Юлия Терентьева, сообщили РИА Новости в ее окружении. Ей было 45 лет.

Юлечки не стало 9 мая, — сказал собеседник.

Источник из окружения рассказал ТАСС, что Терентьева находилась на диализе. По его словам, у покойной отказали почки из-за диабета. Источник добавил, что Терентьева скончалась в больнице Севастополя.

Терентьева родилась 28 августа 1980 года. Она написала сценарии для сериалов «Склифосовский» и «Пес», а также для нескольких короткометражных картин.

Ранее в Москве на улице Крупской погиб бывший главный редактор журнала «Эхо планеты» Валентин Василец. По предварительным данным, журналист выпал из окна жилого дома и скончался от полученных травм до приезда медиков.

До этого не стало актера театра и кино Вадима Александрова. Выпускник училища имени Щепкина запомнился зрителям по фильмам «Усатый нянь», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Кин-дза-дза!» В более поздние годы он стал востребованным актером популярных сериалов, среди которых «Папины дочки», «Каменская» и «Моя прекрасная няня».