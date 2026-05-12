12 мая 2026 в 17:19

Раскрыты последствия атак ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС

Мэр Пухов: два человека пострадали в результате атак ВСУ на Энергодар

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Два человека пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины по Энергодару — городу-спутнику Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов. По его словам, пострадавших госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.

В результате ударов пострадали два человека. В настоящее время они госпитализированы в медсанчасть. Им оказана вся необходимая помощь, — сказал он.

Ранее Пухов сообщил, что ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по многоквартирным жилым домам Энергодара. По его словам, один из дронов сдетонировал на детской площадке. Кроме того, удары пришлись по двум автозаправочным станциям, на местах загорелись колонка и автомобиль. По словам мэра, противник предпринимает попытки нарушить систему топливоснабжения в городе.

До этого в Оренбурге прогремел взрыв, в регионе объявлялась угроза атаки украинских беспилотников. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев уточнил, что при отражении атаки БПЛА был поврежден жилой дом. В МО РФ данную информацию не комментировали.

