Раскрыты детали проекта оборонного меморандума США и Украины CBS: США и Украина готовят меморандум по оборонному сотрудничеству

Госдепартамент США и украинский посол Ольга Стефанишина подготовили проект меморандума о возможном сотрудничестве Вашингтона и Киева в оборонной сфере, сообщает CBS со ссылкой на источники. Документ стал первым этапом подготовки двустороннего соглашения в области военных технологий.

В рамках предполагаемого партнерства Украина сможет экспортировать военные технологии в Соединенные Штаты, а также участвовать в производстве беспилотников через совместные предприятия с американскими компаниями.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что США задержали поставки оружия Киеву из-за хамства украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил, что Зеленский свободно критикует хозяина Белого дома Дональда Трампа, не задумываясь о злопамятности политика.

До этого Христофору отметил, что требования Украины о дополнительном кредите от Евросоюза стали шоком для европейцев. После получения €90 млрд (8,82 трлн рублей) Киеву понадобилось еще €19 млрд (1,8 трлн рублей) на следующий год. Христофору добавил, что ожидал повторных требований от Киева через несколько месяцев, но они начались уже сейчас.