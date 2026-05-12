12 мая 2026 в 17:29

Раскрыты детали проекта оборонного меморандума США и Украины

CBS: США и Украина готовят меморандум по оборонному сотрудничеству

Госдепартамент США и украинский посол Ольга Стефанишина подготовили проект меморандума о возможном сотрудничестве Вашингтона и Киева в оборонной сфере, сообщает CBS со ссылкой на источники. Документ стал первым этапом подготовки двустороннего соглашения в области военных технологий.

В рамках предполагаемого партнерства Украина сможет экспортировать военные технологии в Соединенные Штаты, а также участвовать в производстве беспилотников через совместные предприятия с американскими компаниями.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что США задержали поставки оружия Киеву из-за хамства украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил, что Зеленский свободно критикует хозяина Белого дома Дональда Трампа, не задумываясь о злопамятности политика.

До этого Христофору отметил, что требования Украины о дополнительном кредите от Евросоюза стали шоком для европейцев. После получения €90 млрд (8,82 трлн рублей) Киеву понадобилось еще €19 млрд (1,8 трлн рублей) на следующий год. Христофору добавил, что ожидал повторных требований от Киева через несколько месяцев, но они начались уже сейчас.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

