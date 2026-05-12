12 мая 2026 в 18:16

Убрали в ящик: родителям дали по 20 лет колонии за смерть дочери

В Хабаровском крае родители погибшей девочки получили реальные и большие сроки за истязания над ребенком. Изуверы практически уморили голодом нежеланную дочь. NEWS.ru раскрывает подробности этой истории.

С особой жестокостью

Перед судом ответили 27-летняя мать и 29-летний отец из Комсомольска-на-Амуре. Оба систематически помещали на длительное время свою двухлетнюю дочь в самодельную конструкцию, состоящую из короба и крышки.

В ней ребенок не мог двигаться, встать в полный рост и даже сесть. С июля по октябрь 2024 года девочку лишали полноценного питания и воды. В итоге 3 ноября 2024 года малышка скончалась.

«Сожители не осуществляли за ребенком уход и гигиену, содержали ее в антисанитарных условиях», — говорится в пресс-релизе краевого СКР.

Родителям вменяли четыре статьи УК РФ: истязание, незаконное лишение свободы, неисполнение родительских обязанностей, умышленное убийство с особой жестокостью.

Ящик, в котором родители помещали девочку, они выкинули. Но вскоре следователям удалось разыскать его и приложить к делу как улику.

Убеждали, что дочь болела

СМИ писали, что девочка не была желанным ребенком в семье. Родители долгое время вынашивали план, как избавиться от ребенка. Когда девочка скончалась, оба пытались ввести следствие в заблуждение, будто дочь умерла от болезни.

Известно, что пара не заключала официальный брак. Женщина воспитывала еще двух детей от предыдущих партнеров, но к ним не проявляла такой же жестокости. Отец девочки нигде официально не работал, а также был судим за хранение наркотиков.

У матери девочки были крупные долги. По данным RT, на квартире женщины числится более 550 тыс. рублей долга за коммунальные услуги. Также на ней, судя по базе ФССП, числится кредит в 30 тыс. рублей.

По 20 лет колонии

12 мая 2026 года в Хабаровском крае состоялся суд над Екатериной и Ильей. Обоих признали виновными в истязании малолетней, убийстве с особой жестокостью по предварительному сговору и незаконном лишении ребенка свободы. Родителей приговорили к 20 годам лишения свободы.

«Приговором суда виновным назначено наказание по совокупности преступлений в виде 20 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания мужчине в исправительной колонии строгого режима, женщине — в колонии общего режима», — доложили в Следкоме.

Владимир Сахмеев
