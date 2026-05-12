12 мая 2026 в 18:08

Названы наиболее популярные города юга России для покупки квартиры

Сочи и Геленджик стали самыми востребованными городами на юге России для приобретения жилья, заявил NEWS.ru руководитель проекта апарт-комплекса «Сады морей» Олег Сакадин. В то же время, по его словам, в начале 2026 года упал спрос на недвижимость в Краснодарском крае.

В первом квартале 2026 года общий спрос на недвижимость в Краснодарском крае, включая элитный сегмент, снизился по России на 13% в годовом выражении. Сочи остается наиболее популярным направлением для поиска жилья, но именно здесь зафиксировано заметное падение интереса: показатели сократились на 28%. На этом фоне Геленджик выделяется позитивной динамикой. Хотя новые объекты здесь запрашивают реже, объем реальных сделок вырос на 9%, а число обращений клиентов из Москвы и области увеличилось на 17%. Аналогичная тенденция наблюдается и среди жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, — поделился Сакадин.

Он отметил, что московские покупатели проявляют большой интерес к приобретению дорогостоящих объектов на Кубани. По словам эксперта, в первые месяцы 2026 года москвичи заключили 60% сделок в сегменте элитных южных апартаментов. Топ-менеджер добавил, что 20% спроса пришлось на жителей Краснодарского края, а оставшиеся 15% составили петербуржцы.

Статистика отражает переход к более осознанному выбору в премиальном сегменте. Инвесторы все чаще отдают предпочтение менее раскрученным традиционным направлениям, которые не уступают популярным городам по качеству продукта и инфраструктурному наполнению. При сопоставимых характеристиках комплексов итоговый чек в Геленджике остается значительно выгоднее, чем, например, в Сочи, что делает местный рынок недвижимости перспективной точкой роста в плане долгосрочных инвестиций на карте юга России, — резюмировал Сакадин.

Ранее директор по продажам Светлана Соколова заявила, что большинство москвичей предпочитают жилые здания высотой не более шести этажей. По ее словам, интерес к квартирам в небоскребах Москвы заметно падает.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
