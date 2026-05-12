Косметолог предупредила, чем могут быть опасны кислотные тонеры Косметолог Ряховская: неправильно подобранный кислотный тонер может сжечь кожу

Использование неподходящего кислотного тонера может привести к ожогам кожи, заявила NEWS.ru врач-дерматолог, косметолог Наталья Ряховская. По ее словам, во избежание последствий для начала рекомендуется выбирать средства с мягким pH.

Кислотные тонеры подсушивают поры, но могут сжечь лицо, если неправильно подобрать концентрацию. Кислоты оказывают несколько эффектов. Эксфолиация зависит от pH самого раствора и проявляется шелушением. Для сухой и нормальной кожи выбирайте тоники с pH 5–6. Для жирной и проблемной: 4,5 pH оптимально, ниже 4 pH уже довольно агрессивно. Альфа-гидроксикислоты (гликолевая, миндальная) обновляют, осветляют пигмент. Но при чувствительной коже и розацеа могут вызывать покраснения и обострение недуга, — поделилась Ряховская.

Она добавила, что бета-гидроксикислоты проникают в поры сквозь кожное сало, уменьшая жирность, воспаления и акне. По словам косметолога, они подходят для жирной и проблемной кожи. Однако, предупредила специалист, при дерматологических заболеваниях и повышенной чувствительности кожи есть риск столкнуться с раздражением.

Полигидроксикислоты (глюконолактон, лактобионовая) действуют мягко на поверхности: эксфолиация + сияние, без раздражения. Подходят для чувствительной кожи, куперозе, оказывают мягкий осветляющий эффект. Уход необходимо подбирать по потребностям и типу кожи. Начинайте использование кислот с одного-двух раз в неделю и постепенно увеличивайте кратность, выбирайте средства с мягким pH, — заключила Ряховская.

