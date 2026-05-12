В Госдуме рассказали о новых правилах аккредитации медработников Депутат Говырин: медработники перейдут на цифровые сертификаты об аккредитации

Медицинские и фармацевтические работники в ближайшее время полностью перейдут на цифровые сертификаты об аккредитации, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, соответствующий законопроект с поправками находится на рассмотрении в нижней палате парламента.

В Госдуме на рассмотрении находится законопроект, меняющий процедуры аккредитации и аттестации медицинских и фармацевтических работников. Поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан» внесены правительством РФ. Произойдет полный отказ от бумажных свидетельств об аккредитации. Сегодня специалист выбирает между свидетельством на бумаге и выпиской из Единой государственной информационной системы. Через «Госуслуги» выписку оформили более 1,7 млн специалистов, бумажных свидетельств выдано менее 1,2 тыс. штук. Законопроект убирает бумагу, Минздрав утвердит шаблон выписки, — пояснил Говырин.

Он отметил, что новая процедура также избавит врачей с квалификационной категорией от двойного сбора документов. По его словам, аттестация полностью перейдет под единое положение Минздрава.

Врачам с квалификационной категорией после принятия соответствующих поправок не придется дважды собирать одинаковый пакет документов. Получение категории по той же специальности автоматически продлит аккредитацию на пять лет с момента внесения данных в систему. Также аттестация перейдет под единое положение Минздрава с порядком процедуры, работой комиссий и требованиями к площадкам. В систему добавят сведения о категории и допуске иностранных специалистов и ординаторов-стажеров, — заключил Говырин.

Ранее в правительстве России предложили закрепить долю оклада медработников на уровне не менее 50% от общей суммы зарплаты. Инициатива касается совершенствования системы оплаты труда в сфере здравоохранения.