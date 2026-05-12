12 мая 2026 в 17:24

Поддубный выступил против чрезмерных запретов в культуре

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вступление в силу закона о запрете пропаганды наркотиков не является основанием для огульного уничтожения художественных произведений, заявил член Генсовета «Единой России» Герой России Евгений Поддубный. По мнению военкора, профессиональному сообществу нужно дать больше прав, чтобы избежать неразумных ограничений.

Запрет на пропаганду наркотиков никто не отменяет. Но ведь не каждое упоминание наркотиков является их пропагандой. Как можно объяснить вред чего-то, не рассказывая об этом? Запреты лишь привлекают внимание неподготовленных умов, запреты не позволяют разъяснять, — отметил Поддубный.

Он обратил внимание на участившиеся случаи, когда ограничивается доступ к песням, из фильмов вырезаются целые сцены, а в книгах закрашиваются слова. Военкор убежден, что гораздо эффективнее позволить издательствам, кинематографистам и музыкантам высказать свою позицию и избавить культуру от запретов и сложностей.

Ранее сообщалось, что книжный сервис «Литрес» начал изучать ситуацию с маркировкой произведений Александра Пушкина, Николая Гоголя и Алексея Толстого в рамках закона о пропаганде наркотиков. Отмечается, что в некоторых произведениях классиков уже появилась маркировка о запрещенных веществах.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
