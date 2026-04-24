«Литрес» проверит книги Пушкина и Гоголя на пропаганду наркотиков

Книжный сервис «Литрес» начал изучать ситуацию с маркировкой произведений Александра Пушкина, Николая Гоголя и Алексея Толстого в рамках закона о пропаганде наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что в некоторых произведениях классиков уже появилась маркировка о запрещенных веществах.

Мы проверяем ситуацию с маркировкой классиков. Изучаем на предмет исключения возможной ошибки маркировки, — уточнили представители сервиса.

Отмечается, что с 1 марта в России вступили изменения в закон о наркотических средствах. Согласно нововведениям, все произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков как часть художественного замысла, должны быть промаркированы.

Ранее сообщалось, что в связи с новым законом промаркируют биографические книги о жизни и творчестве поэта Владимира Высоцкого и писателя Михаила Булгакова. Среди них — «Высоцкий: Мне есть чем оправдаться перед ним» Владимира Новикова и «Михаил Булгаков» Алексея Варламова (серия «Жизнь замечательных людей»).