6 июня — День русского языка и Пушкинский день: история и значение

6 июня — День русского языка и Пушкинский день: история и значение

В 2026 году 6 июня по всему миру вновь отметят День русского языка. Праздник объединяет всех, кто говорит, пишет и думает по-русски, изучает нашу литературу. 6 июня в России отмечают и Пушкинский день. Почему именно эта дата стала знаковой, какую роль здесь сыграл Александр Пушкин, почему он считается создателем литературного языка и что вообще происходит с речью в наши дни — читайте в нашем материале. В конце статьи вспомним крылатые фразы из произведений Пушкина.

Почему именно 6 июня: день рождения Александра Пушкина

Как так вышло, что Пушкинский день в России празднуют именно 6 июня?

Именно в этот летний день в 1799 году появился на свет Александр Пушкин. С самого детства будущий поэт изучал фольклор благодаря своей няне Арине Родионовне и одновременно постигал тонкости европейской мысли, что впоследствии позволило ему произвести настоящую революцию в словесности.

Заслуги Пушкина признали еще при его жизни. Современники восхищались языком поэта. Первый памятник Пушкину поставили в Москве в 1880 году. А столетие со дня рождения реформатора русского языка в 1899 году проходило с особенным размахом.

Пушкинский день в России 6 июня начали праздновать в советское время, когда дата получила статус всесоюзного праздника поэзии. Это событие всегда привлекало тысячи людей в Михайловское, Болдино и другие памятные места, связанные с жизнью великого автора.

Как праздник стал международным: роль ООН

Долгое время торжество носило преимущественно локальный, внутригосударственный характер, собирая лишь преданных исследователей и любителей поэзии. Однако в XXI веке ситуация коренным образом изменилась благодаря глобальным международным инициативам. История Дня русского языка, праздника ООН, берет свое начало в 2010 году, когда чиновники Организации Объединенных Наций решили придумать праздники для всех шести официальных языков международного общения — английского, арабского, испанского, китайского, французского и русского, чтобы поддержать языковое разнообразие и укрепить диалог между культурами.

Кстати, у других официальных языков тоже есть свои знаменитые даты: например, для английского — это день рождения Уильяма Шекспира, а для испанского — день смерти Мигеля де Сервантеса.

Российское государство поддержало эту инициативу на самом высоком уровне. В 2011 году Дмитрий Медведев издал указ, который закрепил за этой датой статус государственного праздника. Так что 6 июня 2026 года День русского языка в очередной раз пройдет не только в России, но и далеко за ее пределами. Это глобальное международное событие, признанное мировым сообществом как дань уважения одному из самых распространенных языков планеты.

Пушкинский праздник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вклад Пушкина в формирование современного русского литературного языка

Давайте разберемся, почему Пушкин считается создателем литературного языка.

Отечественная словесность до Пушкина была жестко разделена на высокие и низкие стили. Официальные документы, религиозные тексты и торжественные оды писали на тяжеловесном языке, изобилующем архаизмами, в то время как живая разговорная речь дворянства была перенасыщена французскими заимствованиями, а простой народ говорил на местных диалектах. Поэт же совершил настоящую революцию: он смело сблизил книжную речь с живой разговорной, отказался от излишней вычурности и создал тот самый лаконичный, точный и музыкальный язык, на котором мы говорим сегодня.

Пушкин придал языку особенную гибкость, живость и совершенство выражения. Именно после его произведений русский язык обрел ту стройную систему, которая позволяет нам выражать любые, даже самые сложные оттенки смысла. Поэтому поэта по праву считают основоположником великого и могучего русского языка, который изучают и которым восхищаются во всем мире.

Интересные факты о русском языке, которые вас удивят

Интересные факты о русском языке можно собирать бесконечно, но вот лишь несколько лингвистических жемчужин.

Почти все слова на «а» и «ф» пришли в русский из иностранных языков. К исключениям относятся «азбука», «аз», «авось» и междометие «фу».

Бык и пчела — родственники! С точки зрения лингвистики, конечно. В старину пчелу называли «бъчела» от слова «бучать» (реветь, гудеть).

В русском есть слова с тремя «е» подряд: «длинношеее» и «змееед».

В русском языке есть глагол «вынуть», в котором вообще нет корня в его привычном понимании. Приставка вы-, суффикс -ну-, окончание -ть. Корень исчез из-за исторических изменений (ранее было «выняти»).

Многие считают, что на букву «Ы» русских слов нет. Это действительно так в отношении нарицательных слов, однако в русском языке на «Ы» начинаются названия географических объектов (например, река Ыгыатта или поселок Ыллымах в Якутии).

Русский язык известен своими гигантскими словами. Самое длинное слово, зафиксированное в орфографическом словаре (33 буквы), — электрофотополупроводниковый. Можно сочинить слова, состоящие из 35–46 букв (например, превысокомногорассмотрительствующий или тысячадевятьсотвосьмидесятидевятимиллиметровый).

В нашей речи есть уникальные конструкции, способные поставить в тупик любого иностранца — взять хотя бы знаменитую фразу «да нет, наверное», выражающую одновременно согласие, отрицание и сомнение.

Хотите еще интересных фактов о русском языке?

День русского языка Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Русский язык является крупнейшим славянским языком по географическому охвату. Он распространен на территории Российской Федерации, стран СНГ, Балтии, Восточной Европы, а также в многочисленных диаспорах в Израиле, Германии, США, Канаде и других странах. По общему числу говорящих (включая владеющих как родным и как вторым) русский язык занимает шестое место в мире после английского, китайского, хинди, испанского и арабского. Кроме того, русский язык имеет уникальный статус: 12 апреля 1961 года он стал первым языком, который прозвучал в космосе: на нем Юрий Гагарин докладывал о ходе полета и произнес свое знаменитое «Поехали!»

Как празднуют День русского языка в России и мире

Традиционно во многих городах разворачиваются масштабные книжные фестивали, поэтические марафоны, открытые лекции ведущих ученых-лингвистов и бесплатные экскурсии по литературным музеям. Разнообразные мероприятия ко Дню русского языка проводят в образовательных учреждениях, библиотеках и культурных центрах по всему миру: от Парижа до Пекина.

Всероссийская акция «Декламируй», которая стартует 6 июня и продлится целый год, приглашает всех желающих читать стихи и прозу вслух, записывать короткие ролики для соцсетей с хештегом #Декламируй2026 и рассказывать о литературном наследии своего края.

В Санкт-Петербурге, например, когда-то активисты даже помыли памятник поэту перед Русским музеем. В регионах проводятся творческие конкурсы, викторины и квесты для взрослых и детей. В ООН также не остаются в стороне: в штаб-квартире организации проходят тематические выставки и лекции о русской культуре.

По традиции масштабные мероприятия пройдут в Михайловском, усадьбе поэта в Псковской области, и близлежащем городе Пскове. Ежегодно на Дни пушкинской поэзии и русской культуры туда съезжаются актеры и музыканты со всей страны. В этот раз, например, выступит оркестр Леонида Лундстрема.

День рождения Александра Пушкина Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва‭»

Крылатые фразы и цитаты из произведений Пушкина

Бессмертное наследие великого автора давно стало неотъемлемой частью нашей разговорной речи. Мы часто произносим выражения, даже не задумываясь о том, кто является их истинным создателем. Яркие крылатые фразы из произведений Пушкина помогают нам лаконично выразить сложные эмоции, поиронизировать над ситуацией.

Вот лишь несколько самых известных «пушкинизмов»:

«Гений и злодейство — две вещи несовместные» («Моцарт и Сальери»);

«Любви все возрасты покорны» («Евгений Онегин»);

«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» («Евгений Онегин»);

«Привычка свыше нам дана, замена счастию она» («Евгений Онегин»);

«Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь» («Евгений Онегин»);

«Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей» («Евгений Онегин»).

«Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» («Капитанская дочка»).

В День русского языка и Пушкина мы не только чествуем поэта, но и обращаем внимание на проблемы, которые стоят перед языком сегодня. Как напоминают организаторы праздника, наша задача — беречь родную речь от огрубления, засорения жаргоном и искажения норм в интернете и рекламе. Поэтому используйте крылатые фразы из произведений Пушкина почаще и перечитывайте произведения поэта.

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