Биография Паустовского: жизнь и судьба великого советского писателя

Константин Георгиевич Паустовский — знаковая фигура советской литературы. Несмотря на сложные повороты судьбы, он в своих произведениях сохранял чуткость и тонкое видение окружающего мира. За свою биографию Паустовский прошел через две войны, успел освоить несколько профессий и навсегда сохранил в себе любознательность. Но обо всем по порядку...

Краткая биография Паустовского

Биография Паустовского началась 19 мая 1892 года в Москве. К моменту его рождения в семье уже подрастали трое детей — два мальчика и девочка. К моменту поступления в классическую гимназию Костя жил в Киеве, куда переехала его семья. Уже в шестом классе Паустовский стал заниматься репетиторством, так как отец ушел из семьи и прекратил финансовую поддержку.

Получать высшее образование Константин начал в Киеве как историк-филолог, но спустя некоторое время перевелся в московский вуз на факультет юриспруденции. Но Первая мировая нарушила его планы: он бросил учебу и устроился в трамвайное депо. Затем перешел на санитарный поезд, где оказывал помощь раненым солдатам. На нем объехал всю Польшу и Белоруссию. В той войне он потерял обоих братьев.

Во время Гражданской войны Константин Георгиевич был красноармейцем, успел поработать на заводах, постоянно меняя города. Но потом его жизнь перевернулась: он стал репортером и понял, что призвание его жизни — писательство. Рассказы Паустовский писал и раньше, но теперь его желание превратилось в цель. Он стал редактором в Российском телеграфном агентстве, активно публиковался.

Когда началась Великая Отечественная война, писатель отправился военкором на Южный фронт, потом его перевели в ТАСС. Ближе к концу войны он был переброшен в Казахстан, где создал несколько очерков о борьбе с нацизмом. Тогда Паустовский решил, что в путешествиях его талант раскроется лучше всего, и начал активно ездить по всему СССР и даже выезжал за границу.

С начала 50-х и до самой смерти в 1968 году писатель жил на два города — Москву и Тарусу. Тогда он уже был членом Союза писателей, его книги выходили огромными тиражами. В 1965 году Паустовский стал номинантом на Нобелевку, но в итоге она досталась Михаилу Шолохову. Согласно завещанию, он был погребен на берегу Оки в Тарусе.

Произведения Паустовского для взрослых и детей

Первые рассказы Паустовский начал писать еще в школьные годы. Тогда юноша увлекался произведениями Грина и предавался мечтам о дальних странствиях. За всю свою тогда еще краткую биографию Паустовский научился наблюдать за людьми, подмечать тонкие моменты и стал проникаться к ним сочувствием. Возможно поэтому детская проза удавалась ему так хорошо: произведения выходили в «Мурзилке» и «Пионерской правде». Это были короткие, интересные, но поучительные рассказы: «Стальное колечко», «Дремучий медведь», «Заботливый цветок», «Кот-ворюга» и другие.

Свои произведения Паустовский писал и для более взрослых людей: его очерки и рассказы публиковали в «Литературной газете» и в журнале «Огонек». Первое большое произведение «Романтики» автор начал создавать еще в 1917 году, и на работу ушло почти семь лет. Но издать роман удалось только в 1935-м. Настоящую народную популярность автор завоевал 1932 году, после выхода в свет повести «Кара-Бугаз».

В 50-х годах популярность писателя вышла за пределы СССР. Его рассказы переводились на несколько языков и были востребованы в Европе. Сама Марлен Дитрих, после того как прочла его «Телеграмму», мечтала встретиться с Константином Георгиевичем. И ей это удалось.

Последнее произведение автора, цикл «Повесть о жизни», — это своеобразная автобиография Паустовского. Он закончил работу над шестью частями повести незадолго до кончины, в середине 60-х. Планировалось выпустить еще две книги, но этому не суждено было сбыться.

Автобиография Паустовского: последний очерк

Портрет Паустовского был бы неполным без его рассказа о себе самом. В 1966 году, уже тяжело болея, он отдыхал в Крыму и написал небольшой очерк, который так и называется — «Коротко о себе». Там писатель сетует, что «жизнь была небогата событиями и прошла слишком быстро», в то время как он хотел испытать все существующие эмоции в мире и увидеть все, что только возможно. И это несмотря на свою обширную географию путешествий.

Очерк буквально пропитан философскими мыслями: писатель размышляет о памяти, об опыте, о старости и молодости, о собственном предназначении в мире. Он не грустит о своей юности, а лишь жалеет, что не может мыслить настолько же ясно и свежо.

На закате жизни Паустовский честно рассказывает о членах своей семьи. Вспоминает отца, который был авантюристом и мечтателем, не мог усидеть на месте и в итоге ушел от жены и детей. Упоминает и мать, которая в его памяти осталась властной и неласковой, но сконцентрированной на правильном воспитании детей.

Автор по-доброму вспоминает киевскую гимназию, а точнее преподавателей русской словесности, истории и психологии. Именно они привили ему любовь к чтению, а в дальнейшем — к писательству. Всех остальных учителей называет «чиновниками или маньяками».

И все же ключевым событием жизни Паустовский считает публикацию своего первого рассказа в киевском журнале «Огни». Он тогда еще учился в школе, но желание стать писателем было настолько огромным, что он бросил на это все свои силы.

Затем автор рассказывает о своих странствиях, знакомствах и произведениях. Заканчивается эта своеобразная исповедь призывом к другим писателям «не отделять свое сердце от сердца своего народа» и пушкинским четверостишием:

...Дорогою свободной

Иди, куда влечет тебя свободный ум,

Усовершенствуя плоды любимых дум,

Не требуя наград за подвиг благородный.

