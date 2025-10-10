В Риме закрыли кафе, где рождались «Мертвые души» В Риме закрыли кафе Antico Caffè Greco, где Гоголь работал над «Мертвыми душами»

В центре Рима прекратило работу кафе Antico Caffè Greco, функционировавшее с 1760 года и входившее в число старейших заведений города, сообщает газета Corriere della Sera. Это место посещали Тютчев и Тургенев, а Николай Гоголь здесь работал над «Мертвыми душами».

Закрытию предшествовал семилетний судебный спор между арендаторами и владельцем здания — больницей «Израэль». После истечения срока аренды в 2017 году руководство кафе безуспешно пыталось оспорить отказ в продлении договора.

На месте исторического заведения будет открыто новое, однако конкретные планы пока не раскрываются. По предположениям издания, здесь может разместиться дизайнерский бренд, который по неподтвержденной информации, сделал «неофициальное предложение» арендовать площади за €1,5 млн в год.

Кафе, расположенное в престижном районе было знаменито своей богатой историей но сейчас его залы, где когда-то выставлялись десятки картин и скульптур, теперь пустуют, а вся коллекция отправилась на склад. Помимо российских писателей, здесь бывали Джордж Байрон, Артур Шопенгауэр, Марк Твен, и другие.

Ранее сообщалось, что в Симферополе пришлось срубить уникальный пятиствольный каштан посаженный в 1829 году врачом Федором Мильгаузеном. Дерево, которое считалось единственным в мире, было полностью уничтожено неизлечимым грибковым заболеванием, первые признаки которого обнаружили еще в 2016 году.