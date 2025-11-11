Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025

На малой родине известного русского классика отменили праздник в его честь

Власти Орла отменили праздник в честь Тургенева из-за нехватки денег

Портрет Ивана Тургенева Портрет Ивана Тургенева Фото: Global Look Press

Власти Орла не должны были начинать экономить средства бюджета за счет отказа от знакового Тургеневского праздника, заявил в своем Telegram-канале депутат Орловского областного совета Михаил Вдовин. Ранее политик критиковал администрацию за большие траты на торжества. Он считает, что в мэрии его услышали и «сделали выводы», но отказ от торжества в честь Ивана Тургенева в «литературной столице» он считает ошибкой.

Надеюсь, следующим шагом администрации будет отказ от проведения тендера на закупку фигур Деда Мороза и Снегурочки на 17 млн рублей, а также отказ от проведения фестиваля «Вино-Сыр, Хлеб-Мед», — с иронией отметил политик.

При этом депутат пообещал, что праздник на малой родине писателя, который появился на свет в Орле в 1818 году, обязательно будет проведен, но с «минимальными финансовыми затратами». Вдовин подчеркнул, что тенденция, которая намечается в администрации города, ему не нравится.

Ранее Украинский институт национальной памяти на своем сайте опубликовал список лиц и событий, содержащих «символику российской имперской политики», которых нужно вычеркнуть из украинской топонимики. Помимо политических и военных деятелей, туда вошли всемирно известные русские писатели, поэты и композиторы. В их числе Иван Бунин, Иван Тургенев, Константин Аксаков, литературный критик Виссарион Белинский, драматург Александр Грибоедов, поэты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Гавриил Державин.

