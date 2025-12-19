Новый год-2026
19 декабря 2025 в 09:23

Власти Орла раскрыли последствия атаки вражеских БПЛА

Клычков: коммунальная инфраструктура пострадала в Орле при атаке ВСУ

Андрей Клычков Андрей Клычков Фото: РИА Новости
Объект коммунальной инфраструктуры получил повреждение в Орле при атаке ВСУ, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале. По его словам, в связи с отсутствием тепла и горячей воды приостановлена работа детсадов и школ в Советском районе.

По предварительной информации, пострадавших нет. Аварийные бригады принимают все меры, чтобы тепло и горячая вода вернулись как можно быстрее. Благодарю жителей Орла за понимание, — написал он.

Для детей, чьи родители не могут оставить их дома, в детских садах организованы дежурные группы с автономными источниками обогрева, подчеркнул Клычков. В школах Советского района обучение в этот день будет проходить дистанционно.

В ночь на 19 декабря средства ПВО сбили 94 беспилотника ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА было уничтожено в Ростовской области — 36. Кроме того, дроны были нейтрализованы в Белгородской, Воронежской, Самарской, Астраханской и Курской областях. Также системы ПВО уничтожили беспилотники в Краснодарском крае, над акваториями Каспийского и Азовского морей.

