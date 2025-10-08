Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 00:59

Посаженный в 1829 году пятиствольный каштан срубили в Крыму

Шевцова: в Симферополе пришлось срубить пятиствольный каштан из-за болезни

Симферополь, Крым Симферополь, Крым Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

В Симферополе осуществлен вынужденный спуск уникального пятиствольного каштана, являвшегося ботаническим памятником природы регионального значения. Дерево, посаженное в 1829 году известным врачом и ученым Федором Мильгаузеном, было поражено неизлечимым грибковым заболеванием, что привело к его полной гибели, сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова на своей странице в социальной сети.

Решение о ликвидации исторического растения принято после многолетних безуспешных попыток спасти его силами специалистов. Первые признаки заболевания были зафиксированы еще в конце 2016 года. Проведенная в 2022 году экспертиза выявила наличие разрушающих древесину грибов, которые постепенно уничтожали ствол изнутри. Весной текущего года дерево окончательно прекратило вегетацию, не выпустив листву, что свидетельствовало о его биологической смерти.

Памятником природы этот каштан был объявлен в 1972 году, есть мнение, что это единственный в мире каштан, который имеет пять стволов. Впервые жители... в конце 2016 года сообщили, что с каштаном происходит что-то не то, — указала Шевцова.

Историческая ценность каштана заключалась не только в его уникальной пятиствольной структуре, но и в мемориальном значении. Дерево было посажено Мильгаузеном в количестве семи плодов по числу членов семьи, однако проросли лишь пять ростков, образовавших впоследствии сросшиеся у основания стволы.

Ранее сообщалось, что Парк «Салгирка» (Ботанический сад ТНУ) в Симферополе – одна из важных достопримечательностей, которую нужно посетить туристам. Парк площадью 42 га является настоящим зеленым сердцем города. Заложенный в 1795 году выдающимся ученым-энциклопедистом Петром Симоном Палласом, он изначально был научным акклиматизационным садом. Сегодня это любимое место отдыха горожан и туристов.

каштаны
болезни
Симферополь
история
