Посаженный в 1829 году пятиствольный каштан срубили в Крыму

В Симферополе осуществлен вынужденный спуск уникального пятиствольного каштана, являвшегося ботаническим памятником природы регионального значения. Дерево, посаженное в 1829 году известным врачом и ученым Федором Мильгаузеном, было поражено неизлечимым грибковым заболеванием, что привело к его полной гибели, сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова на своей странице в социальной сети.

Решение о ликвидации исторического растения принято после многолетних безуспешных попыток спасти его силами специалистов. Первые признаки заболевания были зафиксированы еще в конце 2016 года. Проведенная в 2022 году экспертиза выявила наличие разрушающих древесину грибов, которые постепенно уничтожали ствол изнутри. Весной текущего года дерево окончательно прекратило вегетацию, не выпустив листву, что свидетельствовало о его биологической смерти.

Памятником природы этот каштан был объявлен в 1972 году, есть мнение, что это единственный в мире каштан, который имеет пять стволов. Впервые жители... в конце 2016 года сообщили, что с каштаном происходит что-то не то, — указала Шевцова.

Историческая ценность каштана заключалась не только в его уникальной пятиствольной структуре, но и в мемориальном значении. Дерево было посажено Мильгаузеном в количестве семи плодов по числу членов семьи, однако проросли лишь пять ростков, образовавших впоследствии сросшиеся у основания стволы.

