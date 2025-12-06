ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 08:32

Исчезнувшую два месяца назад крымчанку похоронили в закрытом гробу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пропавшую 41-летнюю крымчанку Марину Канивец после двух месяцев поисков нашли на пустыре, женщину пришлось хоронить в закрытом гробу, сообщила газета KP.RU. Официальные органы до сих пор отказываются комментировать как причину смерти, так и обстоятельства, при которых было найдено ее тело.

Канивец исчезла 4 октября, когда ушла на работу и не вернулась. Муж пропавшей, Николай, поначалу предполагал, что она могла уехать к матери, как бывало после семейных споров. Однако женщина не вышла на работу в понедельник, а ее телефон оставался недоступным. Дома ее ждали двое детей. Николай обратился в полицию и к волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт Крым».

Поиски пропавшей продолжались почти два месяца. Полиция изначально не увидела признаков преступления, вследствие чего уголовное дело по статье «Убийство» заведено не было. Тем не менее 28 ноября в родном поселке Дачное под Судаком, где и была найдена погибшая, состоялись похороны женщины, при этом гроб был закрыт. Похороны стали двойным ударом для матери погибшей, поскольку всего за неделю до этого на местном кладбище был похоронен родной 38-летний брат Марины. Неравнодушные жители Симферополя организовали сбор средств для помощи семье.

Ранее стало известно, что в Турции нашлась пропавшая россиянка и ее сын. Их обнаружили на сирийской границе в районе турецкого города Адана. По одной из версий, 32-летняя москвичка могла подпасть под влияние вербовщиков террористической организации и действовать в измененном состоянии.

