26 декабря 2025 в 13:37

В Госдуме раскрыли, зачем ВСУ стягивают силы к ключевым городам Донбасса

Депутат Колесник: ВСУ готовят атаку на Донбасс из-за поездки Зеленского в США

Вооруженные силы Украины перебрасывают дополнительные подразделения к ключевым городам Донбасса в связи с визитом президента страны Владимира Зеленского в США, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, так украинский политик стремится ввести в заблуждение главу Белого дома Дональда Трампа.

Зеленский всегда так делает: он планирует крупные наступления и устраивает массовые атаки дронов на Россию перед важными встречами. Так что я вполне допускаю, что стягивание ВСУ к трем ключевым городам Донбасса может быть связано со скорой поездкой Зеленского во Флориду. Чтобы он мог что-то снова выпросить у американцев, апеллируя мнимыми успехами на фронте. Украинцы погибают за его амбиции. Вот только все войска, которые стягиваются к Краматорску и Славянску, будут уничтожены. Это неотъемлемая территория России, тут вариантов нет, — пояснил Колесник.

Он подчеркнул, что украинскую армию ожидает новый провал, однако Зеленского это не беспокоит. По словам депутата, на данный момент Киеву по силам лишь принудительная мобилизация, осуществляемая через территориальные центры комплектования.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ концентрируют войска у ключевых городов Донбасса — Краматорска, Дружковки и Славянска. По его словам, на этих направлениях украинская армия укрепляет позиции, готовит линию обороны и перебрасывают иностранных наемников из Колумбии.

