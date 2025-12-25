Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 11:46

Появились кадры утопающего в цветах гроба Лобоцкого

Гроб актера Лобоцкого среди цветов попал на фото

Фото: NEWS.ru
Гроб актера Анатолия Лобоцкого в цветах в Театре Маяковского попал на фото, передает корреспондент NEWS.ru. Прощание с артистом проходит в четверг, 25 декабря, на Основной сцене. Здесь собрались близкие и коллеги знаменитости.

На сцене театра стоит гроб в окружении венков и живых цветов, буквально утопая в них. На экране позади сцены мелькают кадры с актером в разных ролях в постановках театра. Гражданская панихида закончилась в 11:00 по московскому времени.

Ранее женщине стало плохо на церемонии прощания с Лобоцким в театре, и ей понадобилась помощь медиков. Ее перенесли в находящуюся неподалеку карету скорой помощи на носилках.

Друг Лобоцкого, актер Алексей Цокур заявлял, что его коллега по цеху вел себя как мальчишка даже в почтенном возрасте. По его словам, тот любил рыбалку и книги. Цокур признался, что молодые артисты удивлялись поведению Лобоцкого.

Заслуженная артистка России Александра Ровенских на церемонии прощания высказалась о способностях покойного коллеги. По ее словам, Лобоцкий обладал талантом со сцены говорить о любви.

