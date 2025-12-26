Раскрыто местоположение беглого экс-замгубернатора Ростовской области Разыскиваемый экс-замгубернатора Ростовской области Окунев может быть в Армении

Объявленный в розыск бывший замгубернатора Ростовской области и экс-министр транспорта Владимир Окунев может находиться в Армении, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Он проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции.

Окунев может скрываться в Армении, — отметили в правоохранительных органах.

По данным следствия, когда Окунев руководил областным ГУП «Ростовавтодор», он через доверенных людей контролировал компанию-конкурента и добивался соглашений между организациями, участвовавшими в одних и тех же закупках. Фирмы координировали свои действия, держали цены на торгах максимально высокими и заключали контракты на завышенных условиях.

Ущерб от этой схемы оценивают примерно в 200 млн рублей. Гагаринский суд Москвы постановил изъять имущество Окунева, его бывшего заместителя Светланы Шаповаловой и их родственников. Общая сумма активов составляет более 700 млн рублей.

