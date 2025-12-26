Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 13:59

Раскрыто местоположение беглого экс-замгубернатора Ростовской области

Разыскиваемый экс-замгубернатора Ростовской области Окунев может быть в Армении

Владимир Окунев Владимир Окунев Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Объявленный в розыск бывший замгубернатора Ростовской области и экс-министр транспорта Владимир Окунев может находиться в Армении, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Он проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции.

Окунев может скрываться в Армении, — отметили в правоохранительных органах.

По данным следствия, когда Окунев руководил областным ГУП «Ростовавтодор», он через доверенных людей контролировал компанию-конкурента и добивался соглашений между организациями, участвовавшими в одних и тех же закупках. Фирмы координировали свои действия, держали цены на торгах максимально высокими и заключали контракты на завышенных условиях.

Ущерб от этой схемы оценивают примерно в 200 млн рублей. Гагаринский суд Москвы постановил изъять имущество Окунева, его бывшего заместителя Светланы Шаповаловой и их родственников. Общая сумма активов составляет более 700 млн рублей.

Ранее СК России возбудил уголовное дело о хищении у Росгвардии 39,6 млн рублей. Деньги были выделены на обустройство инфраструктуры и парково-складской зоны военного городка. После получения аванса строительная фирма вместе с неустановленными должностными лицами Росгвардии похитила бюджетные средства.

Армения
розыски
Ростовская область
побеги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на вопрос о финансировании выборов на Украине
«Это факт»: Песков указал на уловку Киева для выманивания денег у Запада
В Кремле оценили увеличение военного бюджета Японии
Погода в Москве в субботу, 27 декабря: ждать ли сильного холода и снегопада
Какие здания будут востребованы в 2035 году: прогнозы для девелоперов
Психиатр рассказал, как разные поколения празднуют Новый год
Песков отказался давать подробности о новых контактах России и США
В Кремле подтвердили намерения России и США продолжить диалог
Престарелый водитель автобуса чуть не убил восемь человек в Твери
В ЦБ рассказали о сроках ввода новых банкнот номиналом 1 тыс. рублей
Москвичам раскрыли, как долго продлится снегопад
Прокуратура помогла уволившимся строителям получить свыше 300 тыс. рублей
Умер влиятельный соратник Ким Чен Ына
Ученые предупредили о возобновлении вспышек на Солнце
В Петербурге диверсанта отправили за решетку по обвинению в трех терактах
Дерипаска стал президентом одной спортивной федерации
Силовики назвали сумму, которую не дали забрать мошенникам у россиян
В Минобороны Белоруссии раскрыли боевые возможности «Орешника»
Омбудсмен раскрыл истинную причину массовой ликвидации ресторанов в Москве
Появились кадры с места взрыва в сирийской мечети в Хомсе
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.