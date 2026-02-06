Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 13:55

Дипломат призвал Армению учитывать реалии при выборе партнеров

Посол Копыркин: Армении необходимо учитывать реалии членства в ЕАЭС

Сергей Копыркин Сергей Копыркин Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
Еревану надо учитывать реалии членства в Евразийском экономическом союзе, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин. В интервью «России-24» он добавил, что Россия уважает суверенное право Армении на выбор партнеров и интеграционных векторов.

Мы, разумеется, уважаем суверенное право Армении на выбор партнеров, на выбор интеграционных векторов, но надо учитывать и реалии. Изначально нашим армянским партнерам было сказано, что мы рассчитываем, что армянской общественности будет представлена объективная картина тех экономических зависимостей, взаимозависимостей, которые есть, — отметил Копыркин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что Армения не может вступить в ЕС одновременно с сохранением ее членства в ЕАЭС. По его словам, выбор сделать должен будет армянский народ.

До этого премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает членство в Евросоюзе как стратегическую цель и намерена принять решение о дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе при возникновении несовместимости между двумя объединениями. Он отметил, что стратегия властей заключается в последовательном преобразовании Армении в государство, соответствующее стандартам ЕС.

