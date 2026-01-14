Пашинян высказался о стремлении Армении в Евросоюз

Армения рассматривает членство в Евросоюзе как стратегическую цель и намерена принять решение о дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе при возникновении несовместимости между двумя объединениями, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он отметил, что стратегия властей заключается в последовательном преобразовании Армении в государство, соответствующее стандартам ЕС, передает ТАСС.

Хотим ли мы стать полноправным членом Евросоюза? Да, безусловно и однозначно. <…> Но для этого есть одно очень большое и важное предварительное условие: страна объективно должна соответствовать стандартам Евросоюза. Может, и не на 100%, но хотя бы на 97%, 98%, 99%. В противном случае ставить цель, обойдя это условие, — это просто потеря времени и энергии, — сказал Пашинян.

По его словам, возможны два сценария: либо Армению примут в ЕС, либо нет. Однако в обоих случаях, по мнению Пашиняна, Ереван окажется в выигрыше. Он указал, что осознает невозможность одновременного членства в ЕС и ЕАЭС, но, по его словам, на данный момент есть возможность двигаться по пути европейской интеграции при сохранении членства в ЕАЭС.

Ранее Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина за содействие мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. Он выразил уверенность, что нормализация отношений Еревана и Баку будет способствовать развитию отношений между Ереваном и Москвой.