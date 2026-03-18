Пальчики оближешь: армянские бораки — рецепт с изюминкой

Хотите удивить гостей необычной подачей привычного блюда? Тогда обратите внимание на бораки — армянский вариант пельменей, которые готовятся совсем иначе, чем мы привыкли. Здесь нет привычной варки в кипятке: армянские хозяйки сначала припускают эти «стаканчики» в бульоне, а затем обжаривают до хруста. А редкий секрет этого рецепта — добавление свежего помидора в фарш, что делает начинку невероятно сочной.

В отличие от сибирских собратьев, бораки имеют форму открытых цилиндров. Тесто для них замешивается крутое, как на пельмени, но начинка используется не сырая, а уже обжаренная. Ингредиенты классические, но с «изюминкой»: для начинки понадобятся говяжий фарш (300 г), две луковицы, один спелый помидор (это тот самый редкий ингредиент, который добавляют не все, но он дает потрясающий эффект), соль, перец и много зелени. Для теста: мука (200 г), одно яйцо, щепотка соли и пара ложек ледяной воды.

Сначала обжаривают начинку: лук до золота, затем фарш и тертый помидор до выпаривания жидкости. В конце добавляют зелень. Тесто раскатывают тонко, режут на квадраты 5х6 см, выкладывают начинку и защипывают края, оставляя верх открытым. Эти «лодочки» ставят в кастрюлю вертикально, заливают горячим бульоном до половины и томят под крышкой 20 минут. Финальный аккорд — легкое обжаривание на сливочном масле до румяной корочки. Готовые пельмени подают с мацони (или густым кефиром) и чесноком.

Это блюдо станет настоящим украшением стола: оно выглядит эффектно, а вкус получается очень насыщенным за счет двойной термической обработки. Бораки дарят то самое ощущение солнечного Закавказья, когда сытный ужин превращается в маленький праздник.

Калорийность на 100 г: 210 ккал.

БЖУ: 12,2/8,8/19,5.

