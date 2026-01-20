Лавров высказался о членстве Армении в ЕС и в ЕАЭС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

Армения не может вступить в ЕС одновременно с сохранением ее членства в ЕАЭС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, выбор сделать должен будет армянский народ.

Движение в направлении членства в Евросоюзе, конечно же, не может совмещаться с сохранением членства в ЕАЭС. Если Армения примет соответствующие решения, как сказал господин [премьер Армении Никол] Пашинян, предпримет его в соответствии с волеизъявлением армянского народа — это право Армении и армянского народа, — сказал Лавров.

Ранее Пашинян заявил, что Армения рассматривает членство в Евросоюзе как стратегическую цель и намерена принять решение о дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе при возникновении несовместимости между двумя объединениями. Он отметил, что стратегия властей заключается в последовательном преобразовании Армении в государство, соответствующее стандартам ЕС.

До этого Пашинян заявил, что позиция Армении относительно участия республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается неизменной. По словам политика, ему «нечего добавить».