Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 07:20

Обвиняемого в подрыве Крымского моста командира ВСУ объявили в розыск

Россия вновь объявила командующего ВМС ВСУ Неижпапу в международный розыск

Алексей Неижпапа Алексей Неижпапа Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа снова объявлен в розыск, следует из судебных материалов, а также из базы МВД России. Уточняется, что он заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту, передает РИА Новости.

Основания для розыска: разыскивается по статье УК. Переобъявлен, ранее разыскивался, — говорится в материале.

Ранее лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко объявили в международный розыск по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, о чем информировала пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Суд также заочно арестовал политика. Дело направили в Басманный суд Москвы.

До этого арестованная на Украине за подкуп депутатов Верховной рады Тимошенко заявила, что отрицает все обвинения в свой адрес. 23 января за нее внесли залог в 33,3 млн гривен (58,5 млн рублей), хотя назначенный судом срок истек в ночь на 22 января. Сама политик прежде заявляла, что не может покрыть эту сумму, поскольку ее счета заблокировали. По ее словам, это все похоже на попытку помешать ей выполнить решение суда.

Украина
МВД
розыски
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ перебросили под Сумы растерявшую все HIMARS бригаду
Игры на деньги ВСУ, наступление на Запорожье: новости СВО к утру 1 февраля
Мошенники придумали новый способ внедрять россиянам следящие приложения
Рост цен на смартфоны: какие и когда подорожают больше всего, причины
Ребенок стал жертвой ДТП с автобусом в Мюнхене
Пожар в мебельном цехе унес жизнь одного человека
Экс-премьера Украины объявили в розыск в России
В СК рассказали о главной версии пропажи семьи Усольцевых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 февраля: инфографика
Подросток за год «накопил» более пяти уголовных дел по тяжелым статьям
Ежемесячную выплату с 1 февраля проиндексируют на 5,6%
Инфекционист объяснила, почему вирус Нипах не повторит судьбу коронавируса
«В первых рядах»: ВСУ стали отправлять на убой обученные на Западе бригады
Обвиняемого в подрыве Крымского моста командира ВСУ объявили в розыск
Свыше 20 БПЛА устроили налет на регионы России посреди ночи
Трамп озвучил неожиданное последствие сделки Китая и Канады
Обвиняемого в подрыве Крымского моста командира ВСУ заочно арестовали
В Калифорнии на шоссе столкнулись 59 машин из-за сильного тумана
Неужели наконец потеплеет? Погода в Москве и Петербурге 2–8 февраля
В Госдуме изучат законопроект о праве ЧОО использовать стрелковое оружие
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.