Обвиняемого в подрыве Крымского моста командира ВСУ объявили в розыск

Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа снова объявлен в розыск, следует из судебных материалов, а также из базы МВД России. Уточняется, что он заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту, передает РИА Новости.

Основания для розыска: разыскивается по статье УК. Переобъявлен, ранее разыскивался, — говорится в материале.

Ранее лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко объявили в международный розыск по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, о чем информировала пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Суд также заочно арестовал политика. Дело направили в Басманный суд Москвы.

До этого арестованная на Украине за подкуп депутатов Верховной рады Тимошенко заявила, что отрицает все обвинения в свой адрес. 23 января за нее внесли залог в 33,3 млн гривен (58,5 млн рублей), хотя назначенный судом срок истек в ночь на 22 января. Сама политик прежде заявляла, что не может покрыть эту сумму, поскольку ее счета заблокировали. По ее словам, это все похоже на попытку помешать ей выполнить решение суда.