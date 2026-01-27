Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 15:44

Россия объявила Тимошенко в международный розыск

Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко Фото: Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко объявили в международный розыск по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Суд также заочно арестовал политика. Дело направили в Басманный суд Москвы.

Она заочно обвиняется по п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), — сказано в сообщении.

Ранее арестованная на Украине за подкуп депутатов Верховной рады Тимошенко заявила, что отрицает все обвинения в свой адрес. 23 января за нее внесли залог в 33,3 млн гривен (58,5 млн рублей), хотя назначенный судом срок истек в ночь на 22 января. Сама политик прежде заявляла, что не может покрыть эту сумму, поскольку ее счета заблокировали. По ее словам, это похоже на попытку помешать ей выполнить решение суда.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров между тем выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский будет торговаться с Тимошенко, чтобы заручиться поддержкой ее сторонников на выборах. По его словам, даже 10% голосов, которые предназначались Тимошенко как опытному и известному политику, помогут главе государства победить экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Украина
Юлия Тимошенко
розыски
подкуп
депутаты
Верховная рада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар в Балашихе 27 января: четыре мертвых кубинца, дом беглого олигарха
Синоптик объяснил, в каких регионах весна припозднится
В Германии заявили о намерении потребовать с Украины €70 млрд
В Госдуме ответили, какие организации могут поддержать малый бизнес
«Стянут все группировки»: полковник о возможности штурма Харькова
Длительную икоту связали с одним крайне опасным заболеванием
Россиянам рассказали, как правильно чихать
Мишустин рассказал, как в России поддерживают разработчиков продукции
Россия объявила Тимошенко в международный розыск
Тренер назвала самые частые ошибки в похудении
В Госдуме отреагировали на слухи о возможной блокировке Telegram
В Союзе пенсионеров по Москве открестились от сгоревшего хостела
Психолог дал советы, как не попасть под влияние мошенников
В МО Китая решили работать с Россией над глобальной безопасностью
Госдума разрешила отключать россиян от связи по запросу спецслужб
Белоусов попросил Китай держать ухо востро, напомнив о Венесуэле и Иране
В Госдуме назвали новые меры по предотвращению закрытия малых предприятий
В Москве могут вырасти рекордные сугробы более 80 сантиметров
Сильный снегопад спровоцировал массовую аварию под Нижним Новгородом
В Госдуме предложили открыть пункт пропуска с Украиной
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.