Россия объявила Тимошенко в международный розыск

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко объявили в международный розыск по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Суд также заочно арестовал политика. Дело направили в Басманный суд Москвы.

Она заочно обвиняется по п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), — сказано в сообщении.

Ранее арестованная на Украине за подкуп депутатов Верховной рады Тимошенко заявила, что отрицает все обвинения в свой адрес. 23 января за нее внесли залог в 33,3 млн гривен (58,5 млн рублей), хотя назначенный судом срок истек в ночь на 22 января. Сама политик прежде заявляла, что не может покрыть эту сумму, поскольку ее счета заблокировали. По ее словам, это похоже на попытку помешать ей выполнить решение суда.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров между тем выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский будет торговаться с Тимошенко, чтобы заручиться поддержкой ее сторонников на выборах. По его словам, даже 10% голосов, которые предназначались Тимошенко как опытному и известному политику, помогут главе государства победить экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.