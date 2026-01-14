Появились кадры из кабинета Тимошенко с пачками долларов во время обыска

В кабинете лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, обвиняемой в организации подкупа народных депутатов за нужное голосование, во время обысков нашли несколько пачек долларов, следует из публикации НАБУ в Telegram-канале. Силовики достали стопки денег из пакета.

По версии антикоррупционных ведомств, Тимошенко предлагала парламентариям взятки за голосование за или против определенных законопроектов. Предварительно, речь шла не о разовых договоренностях, а о постоянном сотрудничестве с авансовыми выплатами.

Ранее стало известно, что Тимошенко отрицает все обвинения в свой адрес. Она заявила, что силовики ничего не нашли, а лишь забрали ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых «полностью отражена в официальной декларации».

Национальное антикоррупционное бюро Украины до этого провело обыски в Верховной раде у депутатов от партии «Слуга народа». Следственные действия ведутся в отношении Юрия Киселя и Юрия Корявченкова. Оба считаются друзьями президента страны Владимира Зеленского.